Si tratta con Putin? Ecco le conseguenze | Giuliano Ferrara | scenari drammatici

(Di sabato 6 aprile 2024) Un rovesciamento dei rapporti di forza "spettacolare", a tutto danno dell'Europa.cosa significherebbe, spiegasul Foglio,re oggi con Vladimirsull'Ucraina. L'Elefantino, fondatore del quotidiano d'opinione diretto oggi da Claudio Cerasa, nel suo editoriale dedicato al tema russo non nasconde come la situazione, per Volodymyr Zelensky e Kiev, sia sempre più compromessa. L'alleanza occidentale, dalla Nato a Macron passando ovviamente per gli Stati Uniti, da tempo sta mandando messaggi allarmanti e fughe in avanti proprio per mettere in guardia dal rischio di concedere troppo a Mosca. Tuttavia, spiega, Cremlino e Pentagono la pensano sostanzialmente allo stesso modo: l'Ucraina non può vincere né ripristinare i confini pre-febbraio 2022, ...