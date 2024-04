Si sottopone a un intervento di ingradimento del pene ma rimane impotente | risarcito con 110 mila euro

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 6 aprile 2024) Decide di sottoporsi a unper l’ingrandimento delma dopo un lungo calvario si ritrova ad avere a che fare con varie complicanze: impotenza, malformazione dell’organo genitale e difficoltà motorie. Siamo in Toscana e la storia la racconta Repubblica. Protagonista un uomo di 40 anni: dopo il primoper l’ingrandimento del, diventa per lui necessario sottoporsi a successivi ritocchi e aggiustamenti ma nulla si risolve e anzi, la situazione clinica peggiora. La vicenda arriva in Tribunale a Pistoia e viene riconosciuta la resposabilità primaria del chirurgo che non solo avrebbe dovuto valutare con più attenzione l’opportunità di ricorrere a un tipo dicome questo ma che avrebbe anche usato un materiale, il silicone, proibito dal 1993 e causa di parte delle ...