Si indaga a Torino per identificare i tifosi che hanno preso di mira McKennie Insulti razzisti | in campo la Digos

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 6 aprile 2024) Ladiè al lavoro perdella Lazio che martedì scorso, durante la semifinale di Coppa Italia contro la Juventus, giocata all’Allianz Stadium, avrebbero rivolto corinei confronti del giocatore bianconero Weston, al momento della sostituzione. Gli investigatori avrebbero già individuato, grazie al materiale video, la zona del settore ospiti da cui sarebbero partiti glidi matrice razzista. La Procura della Figc ha rafforzato i controlli gara in vista delle partite di Serie A del fine settimana. È questa la strategia per fronteggiare la ‘deriva discriminatoria’ di alcune frange estreme del tifo, che in queste settimane sta facendo alzare il livello di allerta sia dentro sia fuori gli stadi italiani. "Nessuna ...