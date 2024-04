Si fa versare un acconto per accedere ad un finanziamento | ma è una truffa Nei guai 59enne pontina

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di sabato 6 aprile 2024) Pubblicato il 6 Aprile, 2024 Nella giornata del 5 aprile, i Carabinieri della Stazione di Roccagorga hanno portato a termine un’importante operazione che ha visto la denuncia di una cittadina locale, accusata dinei confronti di una residente di Arnasco (SV). L’indagine ha preso le mosse dalla querela presentata dalla vittima, che ha segnalato di essere caduta in una trappola tessuta abilmente su internet. Latrice, una donna di 59 anni residente a Roccagorga, ha messo in atto il suo piano mediante una falsa inserzione pubblicitaria su una nota piattaforma online. Con l’uso di artifizi e raggiri, ha convinto la sua vittima della necessità diundi 210,00 euro, utilizzando come pretesto l’apertura di una pratica per la stipula di un. La somma è stata ...