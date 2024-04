Settimana negativa a Piazza Affari | i dilemmi delle banche e i costi per le famiglie

(Di sabato 6 aprile 2024) Prima, dopo oltre sette ottave in cui l’indice principale si era portare a ridosso dei massimi di periodo. Il FTSE MIB lascia sul campo il 2,2%, il FTSE ITALIA STAR il 2,1%, mentre il FTSE ITALIA GROWTH si è dimostrato più resiliente chiudendo a -0,1%. Gli ultimi dati di inflazione USA e le dichiarazioni del presidente della Fed, non sembrano andare nella direzione di un cambiamento a breve della politica monetaria e i mercati, che si aspettavano il primo taglio dei tassi al più tardi nel meeting di giugno, hanno immediatamente reagito chiedendo un rendimento maggiore per l’aumentata percezione del rischio che l’economia scivoli verso la recessione. Situazione diversa per l’Europa, dove la recessione è di fatto già presente ma la BCE difficilmente ridurrà i tassi tanto prima della Fed, aggravando per questa via ...

(Adnkronos) – “L’Inter si è presa il match point scudetto? Non lo so se se l’è preso, noi dobbiamo continuare a fare il nostro percorso. E’ stata una partita difficile, lo sapevamo, contro una ... (ildenaro)

Wall Street: in rialzo (S&P +1,2%) ma verso calo Settimanale, taglio tassi si allontana - (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - New York, 05 apr - Prosegue in deciso rialzo la seduta a Wall Street, ma gli indici sono avviati verso una Settimana negativa. Oggi, il rapporto sull'occupazione ha ...borsaitaliana

Ftse Mib, i migliori e peggiori della Settimana: Eni e Fineco in vetta, giù Stellantis - Panoramica Settimanale dei migliori e peggiori titoli del Ftse Mib: Eni in evidenza con Fineco, debolezza per Cucinelli ma anche per Stellantis ...borse

La criptovaluta Solana ha ceduto oltre il 6% in 24 ore - Nelle ultime 24 ore il prezzo di Solana (CRYPTO: SOL) ha fatto segnare -6,69% a 175,31 dollari; prosegue il trend negativo osservato nell'ultima ...it.benzinga