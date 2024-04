Serpentone di auto sulla ciclabile | Io | in bici | devo cambiare strada In coda prima che scatti Area C

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 6 aprile 2024) "Uno, due...". Il conto va avanti fino a 19. Altro giorno, nuovo conteggio, "sono le 7.05 più o meno" e la situazione non cambia: sempre una lungadiparcheggiatepistadi via Francesco Sforza, in pieno centro, tra il Policlinico e i giardini della Guastalla. A denunciarlo in un video su Instagram è Marta Castronuovo, ciclista, che ogni mattina pedala su questae si trova “sfrattata“ dallacausa presenza delle macchine: quelle, conferma lo stesso ospedale, dei dipendenti amministrativi del Policlinico che attendono di entrare nel parcheggio interno ancora chiuso a quell’ora, perché apre alle 7.15. Verosimile che si muovano con largo anticipo,cheC (alle 7.30), e per ...