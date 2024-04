Serie C 2023 2024 | risultati e classifiche

Alle 16:15 di oggi, sabato 6 aprile, Sorrento e Latina scenderanno in campo in occasione della trentacinquesima giornata del girone C di Serie C 2023/2024. Le due squadre si contendono tre punti ... (sportface)

Alle 16:15 di oggi, sabato 6 aprile, Sorrento e Latina scenderanno in campo in occasione della trentacinquesima giornata del girone C di Serie C 2023/2024. Le due squadre si contendono tre punti ... (sportface)