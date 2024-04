Serie B LIVE | occhi sul Parma

(Di sabato 6 aprile 2024) Dopo l`anticipo vinto dalla Cremonese sul campo del Bari nella serata di venerdì, laB scende in campo nel pomeriggio di sabato per le...

Alle 16:15 di oggi, sabato 6 aprile, Sorrento e Latina scenderanno in campo in occasione della trentacinquesima giornata del girone C di Serie C 2023 / 2024 . Le due squadre si contendono tre punti ... (sportface)

Il LIVE in diretta di Brescia-Tortona , sfida valida come 26^ giornata della Serie A1 2023 / 2024 di basket . Interessante anticipo del sabato, che vede coinvolte la prima della classifica e l’ottava, ... (sportface)

Alle 18:30 di oggi, sabato 6 aprile, Taranto e Potenza scenderanno in campo in occasione della trentacinquesima giornata del girone C di Serie C 2023 / 2024 . Cinquantatré punti per i padroni di casa, ... (sportface)

Livorno – Montevarchi: diretta LIVE e risultato in tempo reale - La partita Livorno - Montevarchi di Domenica 7 aprile 2024 in diretta: formazioni e tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming il match valido per la 30° giornata di Serie D - Girone E ...calciomagazine

Milan-Lecce, le formazioni ufficiali: Chukwueze-Pulisic-Leao a supporto di Giroud, Gabbia dal 1', Bennacer in panchina - A cinque giorni dall'andata dei quarti di Europa League contro la Roma, il Milan ospita il Lecce a San Siro per il match valido per la 31esima giornata di Serie A. I rossoneri inseguono il quinto ...eurosport

Juventus-Fiorentina, la conferenza di Allegri LIVE - La Juventus ospita la Fiorentina nel posticipo della 31° giornata di campionato: le dichiarazioni alla vigilia di Massimiliano Allegri ...calciomercato