Serie B | il Parma pareggia LIVE | ora i big match Catanzaro-Como e Palermo-Sampdoria

(Di sabato 6 aprile 2024) Dopo l`anticipo vinto dalla Cremonese sul campo del Bari nella serata di venerdì, laB scende in campo nel pomeriggio di sabato per le...

Questo pomeriggio alle 14, allo stadio Druso, il Sudtirol ospita il Parma nella gara valida per la trentaduesima giornata del campionato di Serie B. Una gara che si prospetta interessante, anche se ... (metropolitanmagazine)

Dopo l`anticipo vinto dalla Cremonese sul campo del Bari nella serata di venerdì, la Serie B scende in campo nel pomeriggio di sabato per le... (calciomercato)

Dopo l`anticipo vinto dalla Cremonese sul campo del Bari nella serata di venerdì, la Serie B scende in campo nel pomeriggio di sabato per le... (calciomercato)

Serie B, 32ª giornata: debutto di fuoco per Mignani, vincono Cremonese e Brescia, frena il Parma - La Serie B è tornata in campo venerdì 5 aprile con l’anticipo della 32ª giornata. In scena alle ore 20:30 il gustoso antipasto tra Bari e Cremonese, terminato con la vittoria della formazione grigioro ...mondopalermo

RIVIVI IL LIVE TB - Diretta Goal Serie B: frena ancora il Parma, solo pareggi in zona play-out. Vince il Brescia - Il LIVE della trentaduesima giornata del campionato di Serie B termina qui. Non mi resta che augurarvi ... Tutti i riflettori saranno puntati certamente sullo stadio 'Druso' dove la capolista Parma ...tuttob

Serie B, 32a giornata: Pisa ko a Brescia. Pareggiano Parma e Cosenza. La classifica - I risultati e la classifica aggiornata della Serie B dopo le gare di questo sabato delle 14:00, in attesa dei posticipi delle 16:15. Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Palermo senza ...mediagol