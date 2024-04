Serie B 2023 2024 | il Como vince a Catanzaro | a -5 dal Parma

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 6 aprile 2024) Illo scontro diretto contro ilper 2-1 nella trentaduesima giornata diB e sale a 61 punti in classifica, a -5 dalla capolista. Dopo la rete di Vandeputte al 19?, sono Gabrielloni (63?) e Da Cunha (67?) a realizzare i gol della rimonta. Pareggio per 2-2 tra Palermo e Sampdoria. Brunori e Mancuso rispondono alle reti di Leoni e Darboe. Colpo grosso del Cittadella che va are per 2-0 sul campo della Reggiana con i gol di Pandolfi e Branco. I risultati1-2 (19? Vandeputte, 63? Gabrielloni, 67? Da Cunha) Palermo-Sampdoria 2-2 (19? Leoni, 23? Brunori, 27? Mancuso, 61? Darboe) Reggiana-Cittadella 0-2 (65? Pandolfi, 78? Branco) SportFace.