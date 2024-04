Serie A oggi | in diretta alle 15 Milan-Lecce Il clou è Roma-Lazio alle 18 In serata Empoli-Torino

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 6 aprile 2024)o, 6 aprile 2024 – Tre punti per consolidare ancora di più il secondo posto in classifica e arrivare nel migliori condizioni alla gara d’andata dei quarti di finale di Europa League contro la, in programma giovedì 11. Ilapre15 (su Dazn) il sabato dedicato alla 31esima giornata diA: i rossoneri affrontano a San Siro unin piena corsa per la salvezza. Il tecnico Pioli non si fida degli avversari e così chiede alla sua squadra massima attenzione per evitare pericolosi passi falsi. Niente turnover per il: fuori per squalifica Loftus-Cheek, gioca come trequartista Pulisic, con ai lati e Leao e un sempre più convincente Chukwueze. Unica punta il solito Giroud. Salernitana-Sassuolo 2-2, ...