Serie A | Milano non si ferma

Tre gli anticipi del sabato per la ventunesima giornata di Serie A femminile di pallacanestro. Vittoria in volata per la Allianz Geas Sesto San Giovanni , che riesce a contenere il rientro della ... (oasport)

Serie A, i risultati odierni: vincono Milan, Roma ed Empoli, - Dopo il pareggio nell’anticipo del venerdì tra Sassuolo e Salernitana, la giornata di Serie A è proseguita oggi con altre 3 partite. Il Milan ha vinto 3-0 contro il Lecce grazie ai gol di Pulisic, ...calciohellas

Basket, Serie A femminile: Sesto San Giovanni e Roma in volata su Milano e Faenza, bene Venezia su Ragusa - Tre gli anticipi del sabato per la ventunesima giornata di Serie A femminile di pallacanestro. Vittoria in volata per la Allianz Geas Sesto San Giovanni, che riesce a contenere il rientro della Repowe ...oasport

Volley, A1 donne: Scandicci batte Milano in gara 1 - Con questo successo fa il primo passo verso la finale scudetto. A Palazzo Wanny è finita 3 a 0 per le toscane.rainews