Serie A 2023 2024 | la classifica del girone di ritorno

Alle 18:30 di oggi, sabato 6 aprile, Taranto e Potenza scenderanno in campo in occasione della trentacinquesima giornata del girone C di Serie C 2023 / 2024 . Cinquantatré punti per i padroni di casa, ... (sportface)

Nelle gare pomeridiane della 35esima giornata di Serie C arriva l’importante vittoria del Taranto , che batte 2-0 il Potenza e si porta al quinto posto momentaneo in classifica. Di Valietti al 20? e ... (sportface)

Rugby, vittorie di Mogliano Veneto e Valorugby negli anticipi del penultimo turno della Serie A élite - Vanno in archivio gli anticipi della 17ma giornata della Serie A élite maschile 2023-2024 di rugby: il Mogliano Veneto batte con bonus le Fiamme Oro per 29-14 e le scavalca in classifica, entrando in ...oasport

Pagelle Roma-Lazio: Immobile impalpabile, Romagnoli errore decisivo. Kamada… – VOTI - Pagelle Roma-Lazio: i voti ai protagonisti del match valido per la trentunesima giornata della Serie A 2023/24 I top e flop e i voti ai protagonisti di Roma-Lazio, match valido per la trentunesima ...lazionews24