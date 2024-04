Serale di Amici | è ancora Cuccarini contro Pettinelli | “Devi stare zitta!” E scatta l’applauso

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di sabato 6 aprile 2024) Il duro confronto tra Annae Lorellaè qualcosa che, con ogni probabilità, ci porteremo dietro per l’intera durata deldi. Nella puntata di sabato 6 aprile i toni si sono accesi fin da subito, poco dopo i saluti in pratica. La busta ha portato Raimondo Todaro e Annadietro al banco e, con poca sorpresa generale, e essere sfidata è stata la squadra di Lorellaed Emanuel Lo. I due uomini sono rimasti in silenzio e a parlare, subito, sono state le due donne. Non scorre buon sangue, almeno per quanto riguarda l’ambito della sfida nel talent, e dai sorrisi di circostanza si è passato a una lettera e, in breve, alle grida. Ecco cos’è successo. Guanto di sfida MidaMartina, ecco i protagonisti del guanto di sfida ...