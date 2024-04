Separazione | bimbo conteso Il padre assolto in appello

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 6 aprile 2024) Da sequestro di persona a sottrazione di minore. Ma la querela non c’è, e il reato decade. La Corte d’ieri ha cambiato l’imputazione a carico di Marius Bruma, il35enne che tra il 5 e il 6 ottobre 2022, nell’ambito di unacontrastata dalla madre di suo figlio, si barricò per 15 ore armato nella casa di Roncadelle con ildi quattro anni. L’uomo in primo grado era stato condannato a 4 anni e tre mesi e la pena è stata ridotta di un anno. I giudici, accogliendo la richiesta della Procura generale, hanno riqualificato l’originario sequestro in sottrazione di minore – alnon era stata tolta libertà di movimento – reato procedibile a querela che però non era stata presentata dalla ex dell’imputato. Confermati invece i reati di violenza privata nei confronti di ...