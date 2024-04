Sensibilizzazione con i liceali sul “fine vita“

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 6 aprile 2024) Temi complessi e forti come la libertà di scelta di trattamento medico, la malattia, la sofferenza e le cure palliative, possono essere argomento d’educazione per ragazzi delle superiori? Questa è la sfida che affronta l’associazione “Il Samaritano” di Codogno con il progetto “Liberi di Scegliere”. Sostenuta con l’aiuto di Fondazione Comunitaria, l’iniziativa vuole sensibilizzare i giovani sui temi di sanità e, organizzando una serie di incontri. Quest’anno il progetto vede partecipe la classe terza L del Liceo Novello di Codogno. Con loro sono stati organizzati sei incontri di informazione, in particolare dedicati a: volontariato e cure palliative il primo; consenso informato, pianificazione condivisa il secondo; poi marketing sociale; somministrazione di un questionario agli studenti; realizzazione di un elaborato creativo di ...