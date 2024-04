Sella | trasferta a rischio | Rieti molto solida

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 6 aprile 2024) Un’altra laziale lungo il cammino della Benedetto, che domani alle 18 torna in campo a. Accettata dalla Fip la commutazione in sanzione pecuniaria della squalifica del campo imposta al club reatino dopo i fatti di domenica scorsa in casa della San Giobbe Chiusi, si giocherà regolarmente al PalaSojourner, casa della Real Sebastiani di Alessandro Rossi, quarta nel girone verde con 18 vittorie e 11 sconfitte, e a -4 dal duo Torino-Cantù. Con 5 successi nelle ultime 6 uscite gli amaranto-celesti sono oggi una delle squadre più in forma di tutta la A2. "è una squadra– commenta alla vigilia Mecacci – che mette tanta energia. Ci aspetta una partita difficile, soprattutto in un campo storicamente ostico come il PalaSojourner, dove loro quest’anno hanno perso pochissimo. Sono profondi, esperti e stanno facendo un ...