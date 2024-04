Selen Luce Caponegro | da Ravenna a concorrente sull’Isola dei famosi 2024 | chi è e cosa pensa della nuova avventura

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 6 aprile 2024), 6 aprile 2014 - Isola dei, i naufraghi si presentano. Pronta a partire anche late. In pochi secondi di video i concorrenti si presentano e spiegano perché hanno deciso di partire per l'Isola dei. "Ciao a tutti sono Lucia, ho 57 anni. Mi occupo di benessere. Perché parto per l'Isola? Per riappropriarmi del contatto con gli elementi naturali e per crescere interiormente": così si presenta) ex diva dell’hard nel video pubblicato sulla pagina Instagram dedicata alla trasmissione di mediaset. Sorridente e sportiva, in jeans e camicia rosa si racconta in breve ai follower. Ma non solo sui social, perché...