SEGGIANI disponibile dal 5 aprile “allucinazioni | meccanismo dei sogni”

(Di sabato 6 aprile 2024) Disponibile dal 5per V4V Records il singolo di Seggiani “dei” che anticipa il debut album NEGATIVIZZAZIONE e mescola percezioni e sonorità per raccontare il caos interno, la solitudine, la forza di uscirne, se non incolumi, quantomeno consapevoli. Andiamo a saperne di più. Seggiani con “dei” “dei” è il nuovo singolo disponibile dal 5, che anticipa il debut album di SEGGIANI per V4V Records dal titolo “Negativizzazione”.deisegue il precedente sonounramooo e prosegue il viaggio sonoro e sensoriale ...