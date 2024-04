Se Usa e Russia vengono da Marte | gli europei non possono restare su Venere

Leggi tutta la notizia su nicolaporro

(Di sabato 6 aprile 2024) “La Nato è in stato di morte cerebrale”, diceva Emmanuel Macron prima della guerra in Ucraina. Ammesso e non concesso che quel referto medico fosse sensato, ci ha pensato il Gerovladimirital – l’efficace trattamento messo a punto dal dottor Putin – a rivitalizzare l’Alleanza Atlantica. È un Macron completamente diverso da quello che si sedeva al lungo tavolo color ghiaccio del Cremlino quello che ora invoca una forma decisa di “deterrenza” militare contro le mire espansioniste russe. Ma c’è un problema: la deterrenza si fa soltanto con strumenti adeguati. “Si vis pacem para bellum” e forse l’Europa avrebbe dovuto prepararsi ben prima del 24 febbraio 2022. Laè uno Stato militarista: lo è “strutturalmente” per utilizzare una espressione cara a Carl Marx. Pur avendo un Pil inferiore a quello dell’Italia, essa investe buona parte delle sue ricchezze, frutto ...