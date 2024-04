Scuola Organici in Campania | Confermati i numeri dello scorso anno

Leggi tutta la notizia su puntomagazine

(Di sabato 6 aprile 2024)gliin. ANIEF Commenta negativamente quanto appreso presso in un incontro presso l’Ufficio Scolastico Regionaleingli stessidell’precedente. I dati nel dettaglio: 72.933 posti comuni per l’organico 2024/25, malgrado la diminuzione del numero di alunni di -17621; 485 posti per la sperimentazione dell’insegnamento di scienze motorie nelle classi quinte e quarte della primaria di cui solo 177 posti interi; 15.765 posti in OD sul sostegno. Tutto tace sulle classi in deroga in attesa del Decreto Ministeriale L’Anief, presente all’incontro con l’USRcon Stefano Cavallini, presidente Regionale Anief ...