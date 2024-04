Scoppiata una bomba carta | ferito un agente negli scontri pre-derby tra tifosi

(Di sabato 6 aprile 2024) Oggi pomeriggio si gioca ilRoma-Lazio. Uno scontro tra due gruppi dilaziali e romanisti è stato sventato questa mattina, intorno alle ore 9.30, vicino allo stadio Olimpico. Secondo quanto ricostruito dalla polizia, un gruppo di circa 200Laziali, a volto coperto, si è spostato da Giusti della Farnesina verso il Bar River. Lì circa 100romanisti gli sono andati incontro per arrivare al contatto. I servizi di ordine pubblico preventivi, messi in atto dalla Questura di Roma fin dalla giornata di ieri, hanno consentito, in pochissimo tempo, di separare le due frange di, anche con il lancio di lacrimogeni. Un tifoso romanista è stato fermato e sono state sequestrate mazze, bastoni e cacciaviti. Al momento sono al vaglio della scientifica le immagini di sorveglianza per ...

