L’ex ginnasta Carlotta Ferlito aggredita a sputi per strada a Milano - Carlotta Ferlito, più volte campionessa italiana assoluta di ginnastica, è stata aggredita con sputi e insulti mentre camminava nel centro di Milano. L’ex ginnasta di 28 anni ha fatto questa denuncia ...video.corriere

Un ragazzo e una ragazza travolti in Scooter da un'auto pirata: è caccia al fuggitivo - Due 19enni su uno Scooter sono rimasti coinvolti in un incidente stradale avvenuto a Napoli nella notte a pochi passi da via Persico.Il ragazzo e la ragazza sono ricoverati in prognosi riservata ...napolitoday

Scooter travolto da un’auto a Casazza, ancora grave il 63enne - L’INCIDENTE. Ancora in gravi condizioni il 63enne rimasto coinvolto in uno schianto, venerdì 5 aprile: l’uomo è stato caricato in eliambulanza e portato d’urgenza al «Papa Giovanni XXIII», dove è rico ...ecodibergamo