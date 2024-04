Scoop | la recensione del film in streaming su Netflix

Il film : Scoop , 2024. Diretto da: Philip Martin. Genere: Drammatico. Cast: Gillian Anderson, Rufus Sewell, Billie Piper. Durata: 103 minuti. Dove l’abbiamo visto: Su Netflix , in anteprima stampa ed ... (cinemaserietv)

La recensione di Scoop: la storia vera dietro un'intervista da manuale e le grandi prove degli interpreti per un'opera che colpisce. Il film è in streaming su Netflix. "Chi soffre di fissazioni, non ... (movieplayer)