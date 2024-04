La legalità non è un valore negoziabile. Lo ha ribadito il leader Cinque Stelle Giuseppe Conte dopo la decisione di annullare le primarie del Centrosinistra per la candidatura a sindaco di Bari. ... (liberoquotidiano)

Scontro tra bus a Roma: dimesse la mamma e la bimba neonata - Sono state dimesse mamma e bimba di appena pochi mesi che ieri sono rimaste ferite nello Scontro tra bus a Roma, e che erano ricoverate al Gemelli. Lo fa ...gazzettadelsud

Incidente sulla via Emilia a Rimini: anziano alla guida coinvolto in Scontro con uno scooter - Incidente stradale nel pomeriggio di oggi (sabato 6 aprile) a Rimini, sulla via Emilia, all’altezza della locanda di San Martino. Intorno alle 16.30 una Fiat Panda, guidata da un anziano residente in ...altarimini

PARCHEGGI L’AQUILA: Scontro IN MAGGIORANZA, FDI, “DA FI MANCANZA DI RISPETTO, NON CAPISCONO ATTI” - L’AQUILA – È ancora Scontro tra Fratelli d’Italia e Forza Italia all’Aquila e la crisi in corso da mesi in Giunta irrompe nel giorno del 15esimo anniversario del terremoto del 6 aprile 2009, questa ...abruzzoweb