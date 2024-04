Scontro salvezza in Serie B Rimadesio cerca il canestro per affossare la rivale Salerno

(Di sabato 6 aprile 2024) Desio-in programma questa sera alle 20.30 al PalaFitLine potrebbe tranquillamente essere un anticipo dei playout prossimi venturi se le cose dovessero prendere una certa piega per le due formazioni in campo. Ladopo gli ultimi cinque ko di fila è anche aritmeticamente certa di disputarli per conservare la categoria e in questi ultimi tre impegni di stagione regolare deve battersi (e possibilmente tornare a vincere il prima possibile…) per ottenere il miglior ranking possibile che significa più gare casalinghe e meno (lunghi) viaggi nel Sud Italia. Che poi è un discorso che vale fino ad un certo punto visto che la squadra di Gallazzi davanti al proprio pubblico non vince da quasi tre mesi, nel girone di ritorno un paio di colpi importanti “on the road” li ha comunque piazzati e nelle ultime due trasferte ha perso all’over-time a ...

SALÒ (Brescia) La preziosa vittoria conquistata in casa di un avversario di valore come la Cremonese ha caricato la FeralpiSalò. In classifica la matricola gardesana è rimasta al penultimo posto ... (sport.quotidiano)

Cosenza, con la Feralpisalò in campo alle 14: probabili formazioni - con la Feralpisalò in uno Scontro uno Scontro diretto per la salvezza che potrebbe indirizzare il futuro dei Lupi. È la terza partita dal ritorno in panchina di William Viali, a caccia dei primi punti ...tifocosenza

I Fiorenzuola Bees ospitano la Solbat Piombino con il grande obiettivo della salvezza diretta - I Fiorenzuola Bees di coach Lorenzo Dalmonte sono pronti ad ospitare la Solbat Piombino nella gara valevole per la 32° Giornata del Campionato Serie B Nazionale Old Wild West Girone A. A 3 giornate da ...sportpiacenza

Cosenza, sfida con tanti ex sulla stra che porta verso la salvezza - Il Cosenza contro la Feralpisalò si gioca una fetta importante di salvezza: sulla stra dei Lupi tanti ex, sia in panchina sia in campo ...tifocosenza