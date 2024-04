Scontri tra laziali e romanisti vicino allo stadio Olimpico

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di sabato 6 aprile 2024)tra un gruppo di circa 200 tifosie un centinaio di supporter girossi. La polizia è intervenuta per separare i due gruppi, anche con un lancio di lacrimogeni. Un tifoso romanista è stato arrestato. Glisi sono verificati attorno alle 9.30, quando i circa 200 tifosi, tutti travisati, si sono spostati verso il bar River. Il gruppo di 100 supporter li ha raggiunti e sono iniziati i tafferugli. A quel punto è intervenuto il personale della Questura per separare le due tifoserie. Per disperderli i poliziotti, che sono stati oggetto di lancio di bombe carte, hanno utilizzato i lacrimogeni. Le immagini della scientifica sono già al vaglio per identificare chi ha preso parte ai ...