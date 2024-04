Sciopero Polizia Locale domenica 7 aprile | lo stop del prefetto per salvare la Milano Marathon

(Di sabato 6 aprile 2024), 62024 – Lodelladiprevisto pernon ci sarà. IlClaudio Sgaraglia, sentito il Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza, ha infatti precettato gli agenti per evitare il caos durante lache partirà domani alle 8,30 e si snoderà lungo la città, con partenza e arrivo in piazza Duomo, La protesta era stata proclamata da Uilfpl, Cse-Flpl Sulple e Usb contro la richiesta del Comune di aumentare le pattuglie di notte. “Il provvedimento di precettazione – ha spiegato la Prefettura – si è reso necessario a seguito dell'esito negativo del tentativo di conciliazione, tenutosi in lo scorso 2, ...

