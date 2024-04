Sci alpino | Luca De Aliprandini vince il gigante dei Campioni Italiani Vinatzer sul podio

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 6 aprile 2024)Deha vinto ilvalido per i Campionatidi sci. Il 33enne trentino si è imposto sulla pista Lazaun in Val Senales (Bolzano). Il portacolori delle Fiamme Gialle era al comando al termine della prima manche e ha difeso la prima posizione nella seconda metà di gara, imponendosi con il tempo complessivo di 1:27.65. Si tratta del primo tricolore della carriera dopo i secondi posti del 2016 e del 2021. Secondo posto per il livignasco Simon Talacci con un ritardo di 23 centesimi, mentre l’accreditato Alex, bronzo agli ultimi Mondiali, si è dovuto accontentare della terza piazza con un distacco di 0.30 dal vincitore. Alle sue spalle si sono piazzati Filippo Della Vite (quarto a 0.32) e Hannes Zingerle (quinto a 0.33). Il 24enne toscano Filippo ...