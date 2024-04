Schmidt | mi candido a sindaco di Firenze

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di sabato 6 aprile 2024) 12.26 L'ex direttore degli Uffizi diEikesi candida ufficialmente adel capoluogo toscano. Oggi direttore del Museo e Real Bosco di Capodimonte di Napoli,lo ha annunciato in conferenza stampa in Piazza della Signoria. "Sciolgo la riserva e mi. Oggi stesso chiederò ai partiti del centrodestra di sostenere la campagna elettorale", ha detto. "Chiederò l'aspettativa per il Museo di Capodimonte".