Schmidt scioglie la riserva | “Mi candido a sindaco di Firenze”

Leggi tutta la notizia su italiasera

(Di sabato 6 aprile 2024) (Adnkronos) – E’ ufficiale: Eike, ex direttore delle Gallerie degli Uffizi ora alla guida del Museo e del Real Bosco di Capodimonte a Napoli, è il candidato adiper il centrodestra. L’annuncio lo ha dato lo storico dell’arte tedesco con cittadinanza italiana questa mattina parlando con i giornalisti al termine di una passeggiata nel centro storico, vicino a Palazzo Vecchio, in via por Santa Maria, all’angolo con via Vacchereccia. Queste le parole dicon cui ha dato l’annuncio: “Oggi, 6 aprile 2024, non soltanto celebriamo il compleanno di Raffaello Sanzio ma io sciolgo la: mi. Oggi stesso chiederò ai partiti del centrodestra di sostenere questa campagna elettorale. Oggi inizio anche con la parte pratica, con ...