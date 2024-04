Schmidt da Capodimonte a Firenze | «Una scelta che lascia perplessi»

Il centrodestra trova la quadra anche a Firenze sul candidato sindaco , che sarà il civico Eike Schmidt . “Oggi, 6 aprile 2024, non soltanto celebriamo il compleanno di Raffaello Sanzio, ma io ... (ilgiornaleditalia)

Roma, 6 apr. (Adnkronos) – “Se addirittura i cittadini di Napoli, assieme a numerose associazioni, sono pronti a raccogliere le firme per un nuovo direttore del museo di Capodimonte, evidentemente ... (calcioweb.eu)

Il nome di Eike Schmidt era in lizza da tempo per la candidatura a sindaco di Firenze, almeno da quando si è avuta la conferma che il suo mandato alla direzione degli Uffizi non potesse essere ... (open.online)