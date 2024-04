Schlein | “Conte aiuta la destra | è una sberla alle persone perbene”

(Di sabato 6 aprile 2024) BARI – “Chi ha iniziato a fare politica con palazzo Chigi capisco che non abbia dimestichezza con la militanza e con i gazebo. Pretendo però che si abbia rispetto. È unaper tutta la genteche si stava preparando ad andare a votare. È un’illazione dire che entrambi i candidati si potessero avvalere di mezzi poco trasparenti”. Lo ha detto la segretaria del Pd Ellydal palco di Bari, riferendosi alla scelta di Giuseppe. “Così – ha aggiuntono la. Abbiamo bisogno di una politica che guardiprossime generazioni e non i sondaggi. Sulla legalità non accettiamo lezioni di moralità da nessuno”, ha concluso la leader Dem. L'articolo L'Opinionista.

