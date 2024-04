Schianto tremendo | l' auto prende fuoco | un morto e due feriti

(Di sabato 6 aprile 2024) Drammatico incidente stradale a Zane, in provincia di Vicenza. Una persona è morta e due sono rimaste ferite nella notte tra venerdì 5 e sabato 6 aprile, sulla strada provinciale 66: un'mobile ha presodopo lo scontro frontale con una seconda vettura. Alcunimobilisti di passaggio...

Pubblicato il 1 Marzo, 2024 Dopo quelli dei giorni e delle settimane scorse, ancora un incidente nel Salento. Sono stati attimi di grande Paura in città quelli che si sono vissuti nel primo ... (dayitalianews)

Ancora una volta il cosiddetto “tratto maledetto” dell’autostrada A14 nel sud delle Marche è stato teatro di un tragico evento. Un veicolo in fiamme ha causato la temporanea chiusura del tratto ... (thesocialpost)

Schianto sulla Provinciale, 36enne muore dopo una settimana - Non ce l’ha fatta il 36enne Maurizio Cannarile. È morto a Pasqua all’ospedale di Parma dove era ricoverato dal 24 marzo, giorno in cui era rimasto coinvolto in un tremendo Schianto avvenuto nei pressi ...ilpiacenza

tremendo Schianto con l'auto, è morta all'ospedale Santa Chiara la giovane rimasta vittima dell'incidente in Valsugana - TRENTO. Non ce l'ha fatta la giovane 30enne che nella tarda serata di ieri era rimasta coinvolta in un tremendo incidente lungo la provinciale 108 che collega la Valsugana e l'Altopiano della Vigolana ...ildolomiti

Torino – Schianto Ferrari sulla bretella A4 -A5: la vittima è una modella di 21 anni - Torino – Schianto Ferrari sulla bretella A4 -A5: la vittima è una modella di 21 anni Sono state identificate le vittime dell'incidente mortale della Ferrari. La seconda vittima ...torinonews24