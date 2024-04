Schianto in moto sulla statale | una donna in coma

Modena, 3 aprile 2024 – Grave Incidente oggi sulla via Emilia a Castelfranco Emilia: un ragazzo di 25 anni è morto, finendo con una moto contro un camion. L’ Incidente è avvenuto al km 135 della ... (ilrestodelcarlino)

Nella serata di lunedì 1° aprile in via Dante a Palermo si è verificato un incidente in cui un motociclista è Morto dopo uno schianto contro un albero (notizie.virgilio)