Scacchi | Torneo dei Candidati 2024 | Caruana e Nepomniachtchi spiccano a Toronto | tra le donne Tan Zhongyi sola in testa

(Di sabato 6 aprile 2024) Giornata da autentico fuoco sullaera nel secondo turno deldeiin corso di svolgimento a. Tra i due tornei si sono infatti registrate sei vittorie su otto partite, di cui tutte quelle dell’evento che vede coinvolti gli uomini e due relative al femminile. La prima sorpresa la firma Vidit Gujrathi, che si comporta in maniera estremamente brillante contro Hikaru Nakamura e fa gioire l’Indiastica. L’americano vorrebbe andare sul sicuro con la Difesa Berlinese della Spagnola, ma il suo avversario non gliene lascia il tempo. Già alla dodicesima Nakamura s’inganna nel non ricatturare l’Alfiere in h3, sbagliando a non accettare il sacrificio, e di lì in avanti è un mix di suoi errori e di ottime idee di Vidit culminate nella splendida 19… Ab6. ...