Sarah Disabato | la scelta del M5s | ecco chi è la donna che seppellisce il campo largo

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di sabato 6 aprile 2024) Anche il Movimento 5 Stelle ha la sua candidata alla presidenza della Regione Piemonte. Con buona pace del, sempre più morente in vista delle europee in cui sarà un tutti contro tutti, i grillini hanno annunciato chi sfiderà il forzista Alberto Cirio, governatore uscente del centrodestra, e Gianna Pentenero, candidata della segretria dem. Saràa correre, capogruppo del M5S in Consiglio regionale. Pasionaria grillina, è tra le fila pentastellate dal 2013; un anno dopo venne eletta in consiglio comunale a Collegno e nel 2019 in Consiglio regionale con poco più di 1200 preferenze. Una candidatura ben lontana dall'essere di peso, come lo sarebbe stata invece quella dell'ex sindaca di Torino Chiara Appendino. La deputata accarezzava da tempo l'idea di correre nella sua regione, ma la spaccatura ...