Sara Reggio | modella e calciatrice | “C'è chi resta a bocca aperta Ma anche le ragazze di bella presenza giocano a calcio”

(Di sabato 6 aprile 2024) Punta centrale capace di giocare nel ruolo di secondo attaccante o esterno destro o sinistro,, classe 2001, è approdata nel mercato di riparazione nel Real Meda, compagine lombarda militante nel girone A di serie C. Fotoe ragazza social con più di 8400 followers su Instagram oltre che 52000 seguaci su Tik Tok, sta recuperando da un doppio infortunio facendo prevalere la passione per lo sport sulla paura, dimostrando cheuna ragazza dipuò giocare a. Ciao, partiamo da una breve descrizione della carriera “Ho provato tanti sport da piccolina, ma quello che mi ha trasmesso ilnon me lo ha dato nessun’altra attività. Ho giocato nel Torino Woman, Luserna, Moncalieri, Accademia ...

