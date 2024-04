Samuel Peron | chi sono i genitori del ballerino e naufrago de L’Isola Dei Famosi

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di sabato 6 aprile 2024)hanno trasmesso alla grande passione per la danza, disciplina galeotta per la nascita della loro storia d’amore.il primo incontro deiIl 41enne che vedremo da lunedì tra i naufraghi della prossima edizione deDeisarà ospite a Verissimo, in onda a partire dalle 16:30 su Canale 5 .ha raccontato nel corso di un’intervista; “I miei ballavano, mia madre è sempre stata entusiasta di quello che ho fatto, la mia prima fan, la donna che mi ha spinto in tutto e per tutto. Anche lei avrebbe voluto farlo. Un giorno le chiesi ‘Sei felice del tuo percorso di vita?’, mi disse ‘no’. Le chiesi perché, e mi disse che la sua ambizione era quella del ...