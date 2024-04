Salvini | su salva-casa dobbiamo fare in fretta | no a adozione ddl

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di sabato 6 aprile 2024) Torino, 6 apr. (askanews) – “No, bisogna far veloce, siamo alla quinta riunione con decine di soggetti, lo stiamo costruendo insieme agli ingegneri, agli architetti, ai geometri, ai notai, alle cooperative, alle imprese, ai propri proprietari e quindi sono contento perché dopo anni di chiacchiere questo sarà un provvedimento che aiuterà milioni di famiglie”. Lo ha detto il vicepremier e segretario della Lega, Matteo, a proposito dell’eventualedi uno strumento parlamentare, come il ddl già depositato da Fi, per l’annunciato provvedimento. “Il centrodestra troverà la sintesi? Assolutamente sì, appena il testo sarà definito, perché lo stiamo ancora costruendo e migliorando, verrà presentato a tutti, penso sarà un guadagno per tutti” ha aggiunto a margine di un convegno sull’autonomia ...