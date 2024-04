Salvini | Salva casa provvedimento che milioni di italiani aspettano da anni

(Di sabato 6 aprile 2024) (Agenzia Vista) Torino, 06 aprile 2024 Il"è qualcosa chediaspettavano da. Se all'interno della tua abitazione il precedente proprietario, il precedente inquilino, il nonno, il cugino, il cognato, negli80 ha fatto un antibagno, un soppalco, una veranda, una cameretta, allora si sana la cameretta. Ovviamente all'interno della struttura, se ti sei fatto la villa in zona sismica, la risposta è la ruspa", le parole diall'evento "La sicurezza in Italia, la situazione, le promesse mantenute e gli impegni futuri, il lavoro della Lega al Governo, un parlamento e nei territori” a Torino. / FbFonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

