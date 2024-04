(Di sabato 6 aprile 2024) PONTEDERA - VOLTERRA Per la, che si celebra il 22 aprile, Fondazione Onda Ets organizza dal 18 al 24 aprile la nona edizione dell’con l’obiettivo di promuovere l’informazione, la prevenzione e la cura al femminile. Tra le strutture del network Bollino Rosa che hanno aderito all’iniziativa c’è l’ospedale Lotti di Pontedera, con varie iniziative anche all’ospedale di Volterra. Dal 18 al 22 aprile (dalle 15 alle 18) sono previsteginecologiche agli ambulatori al primo piano dell’ospedale, con prenotazione obbligatoria all’indirizzo e-mail [email protected] . Il 18 aprile dalle 14 alle 16 nell’atrio dell’ospedale Lotti è previsto un incontro, ad accesso libero, ...

Oroscopo della prossima settimana dall'8 al 14 aprile 2024 secondo Artemide per Amore , Salute e Lavoro : previsione settimana le per tutti i segni zodiacali . Ariete Caro Ariete, ti attende una ... (gazzettadelsud)

Salute della donna, open week. Visite e incontri gratuiti per la giornata nazionale - Per la giornata nazionale della Salute della donna, che si celebra il 22 aprile, Fondazione Onda Ets organizza dal 18 al 24 aprile la nona edizione dell’open week con l’obiettivo di promuovere l’infor ...lanazione

"Casa della comunità , un ponte col territorio" - Mirandola, ieri la visita istituzionale con il governatore Stefano Bonaccini. La struttura aprirà giugno: oltre 1400 mq dedicati a sanità e assistenza.ilrestodelcarlino

Stati generali della Salute. Oggi il via al Santa Maria - Al via oggi ‘La gestione sanitaria dei grandi eventi’, il primo appuntamento Stati generali della Salute Siena 2024, organizzati dal Comune per confrontare le migliori pratiche sanitarie. A partire da ...lanazione