Sabino Cassese e il test per i magistrati | «Sono utili | chi giudica gli altri deve essere equilibrato»

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di sabato 6 aprile 2024) Il costituzionalistadice sì aiattitudinali per i. In un’intervista al Messaggerodice che «la giustizia è un servizio reso dallo Stato alla società. Più accurata è la selezione dinti e didell’accusa, meglio si serve la società». Mentre il ministro Nordio «fornisce elementia valutare la decisione e indica linee d’azione condivisibili. Ritengo che bisognerebbe insistere sulla necessità di una giustizia più sollecita e sulla garanzia di un’autentica indipendenza dell’ordine giudiziario, indipendenza che oggi non c’è, oltre che sulla necessità che ifacciano ie non gli amministratori, i legislatori, i ...