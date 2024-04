Russell Crowe | il gladiatore compie 60 anni VIDEO

(Di sabato 6 aprile 2024) Pubblicato il 6 Aprile, 2024 Per la maggior parte dei suoi estimatori è Massimo Decio Meridio. Per sempre, anzi “Il”, così come si intitola il film che lo ha reso definitivamente celebre, che lo ha proiettato nell’olimpo della cinematografia, garantendogli fama senza tempo e generazioni. Ma ilche oggi festeggia i 60non è solo il centurione che sconfisse il Commodo interpretato dal futuro Joker Joaquin Phoenix. Unoggi decisamente diverso esteticamente dall’atletico centurione amato come un figlio, nella sceneggiatura del film di Ridley Scott che ha fatto incetta di Oscar nel 2001 dall’imperatore Marco Aurelio. Oggi il buonè una leggenda vivente alla mano, dal fisico massiccio, la folta barba bianca, ...

Il 2024 sarà l’anno dei Concerti di Russell Crowe in Italia con il suo progetto, The Gentleman Barbers . Non una toccata e fuga come molti altri artisti internazionali sono soliti fare, con un pugno ... (optimagazine)

Russell Crowe non vede l'ora di tornare nei panni di Padre Gabriele Amorth per raccontare nuove storie incentrate sulle gesta del celebre esorcista. Russell Crowe anticipa che L'esorcista del Papa ... (movieplayer)

Russell Crowe, 60 anni da gladiatore - Se ricominciasse oggi la saga di "Harry Potter" non ci sarebbe da stupirsi se a vestire i panni del gigante Hagrid ci fosse Russell Crowe: con la sua folta barba, il fisico massiccio, l'espressione do ...ansa

Russell Crowe, i 60 anni del gladiatore - Russell Crowe, i 60 anni del gladiatore. L'attore neozelandese, premio Oscar, festeggia domani il suo compleanno ...metronews

Stasera in TV: Film da vedere Sabato 6 Aprile, in prima serata - Stasera in TV, Sabato 6 Aprile 2024: Scopri cosa c'è da vedere in TV oggi con la nostra Guida TV completa con i Migliori Film in prima serata su Rai, Mediaset e su tutti i principali canali tv in chia ...msn