Running | record per Kimaru Sawe nella mezza maratona di Praga

(Di sabato 6 aprile 2024) La 30° edizione dellaè andata in archivio con ildel keniano Sabastian, che ha migliorato il precedentedi gara di ben 23 secondi. Per, una cavalcata in solitaria già dal km 5 conclusasi con la conquista del traguardo in 58’24”, con l’incredibile vantaggio di 1’37” sul connazionale Geofry Kipchumba che taglia il traguardo in 1h00’01” a sua volta con una manciata di secondi sul connazionale Kabirech Patrick Mosin, terzo in 1h00’15”. Sesta vittoria nelle ultime otto mezze maratone per il keniano.”Sono assolutamente felice di essere riuscito a ottenere il miopersonale e a battere anche ildella gara. Ho fatto una bella corsa, il percorso era veloce e divertente. I tifosi mi ...