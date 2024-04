Rugby | Tommaso Menoncello eletto MVP del Sei Nazioni 2024! “È solo il punto di partenza per l’Italia”

(Di sabato 6 aprile 2024) Tommasha vinto il premio di MVP del Seidi. Un riconoscimento davvero notevole per il ventunenne azzurro, grande protagonista di un torneo da record per la Nazionale italiana, che ha collezionato ben tre risultati utili consecutivi con un pareggio in Francia (che poteva essere un successo, senza il palo finale di Garbisi) e due vittorie contro Scozia e Galles. Il trequarti classe 2002 del Benetton, nella votazione di fine manifestazione, ha raccolto il 33% delle preferenze su un totale di circa 146.000 voti dei fan precedendo in graduatoria il centro irlandese Bundee Aki (29 %), l’inglese Ben Earl (26%) e lo scozzese Duhan Van der Merwe (12%). “È undi. Non deve essere unin mezzo al mare, ma l’inizio di un cammino in ...

