Rugby | Italia U19 battuta dai pari età dell’Inghilterra per 10-40 a L’Aquila

(Di sabato 6 aprile 2024) Allo Stadio “Tommaso Fattori” de, l’U19 divienedaietàper 10-40. Gli ospiti nell’arco della partita marcano sei mete, delle quali cinque trasformate, mentre gli azzurrini, dopo il piazzato di Destro al quarto d’ora del primo tempo, chiuso sul 3-14, devono attendere il 33? della ripresa per la segnatura di Riccardo Ioannucci, convertita da Pietramala per il definitivo 10-40., Benetton-Lions 27-17 negli ottavi di Challenge Cup. I trevigiani approdano ai quarti nonostante una lunga inferiorità numerica TABELLINO, Stadio “Tommaso Fattori” – sabato 6 aprile 2024Test Match U19– Inghilterra 10-40 Marcatori: p.t. 6’ m. Timmins tr. Bellamy (0-7); 14’ cp. Destro (3-7); ...

Tommas Menoncello ha vinto il premio di MVP del Sei Nazioni 2024 di Rugby . Un riconoscimento davvero notevole per il ventunenne azzurro, grande protagonista di un torneo da record per la Nazionale ... (oasport)

Rugby. Benetton eroico. In inferiorità numerica batte i Lions sudafricani e approda ai quarti di Challenge Cup - La sfida del Monigo che doppiava quella vinta dal Benetton in United Rugby Championship, è stata sempre in mano ai padroni di casa dopo aver pareggiato e rimontato in un batter d'occhio il momentaneo ...ilgazzettino

Rugby: club Serie A Elite, no a Fir su spostamento finale, a rischio trasmissione su Rai2 - Roma, 6 apr. (Adnkronos) - La finale del massimo campionato Italiano di Rugby rischia di non essere visibile in chiaro ... Parma Rovigo e Petrarca Padova si affrontarono in un derby d’Italia visto da ...lagazzettadelmezzogiorno