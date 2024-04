Rugby | club Serie A Elite | no a Fir su spostamento finale | a rischio trasmissione su Rai2

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di sabato 6 aprile 2024) Roma, 6 apr. (Adnkronos) – Ladel massimo campionato italiano dirischia di non essere visibile in chiaro su Rai 2, per il secondo anno consecutivo, per l’opposizione di una parte deidellamaschile. Il lavoro della Fir ha portato alla possibilità di avere una maggiore visibilità possibile, in un giorno di festa come il 2 giugno, una gara molto importante per il panoramastico italiano, ma la proposta di spostare ladal 25 maggio al 2 giugno, per ragioni di palinsesto, ha scatenato il rifiuto delle società, una scelta senza precedenti, che ha suscitato non pochi malumori in Federazione, per un no, probabilmente legato anche all’avvicinamento delle nuove elezioni federali. “Prendiamo atto della comunicazione riguardante il ...