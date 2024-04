Como: Ruba portafoglio a un anziano, arrestato - Bloccato in centro, il giovane è stato trovato in possesso di un cellulare risultato Rubato nei giorni scorsi a Cuneo e di una piccola quantità di droga, quindi è stato anche denunciato per ...notizie.tiscali

Ruba il cellulare a una donna, ma è una poliziotta: ladro arrestato al Centro Direzionale - La poliziotta, libera dal servizio, è riuscita a fermare il malvivente anche grazie all'aiuto di alcune guardie giurate: un 32enne è stato così arrestato ...fanpage

Busto Arsizio, Ruba due cellulari al ristorante e li rivende subito per comprarsi la droga: rintracciato grazie alle telecamere - L’uomo è un 44enne italiano che, dopo il furto, è entrato in una pizzeria e ha insistentemente ceduto la merce per poco più di 50 euro a un acquirente straniero ...ilgiorno