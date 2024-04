Ruba bici elettrica e si rifugia dal fratello Entrambi nei guai

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 6 aprile 2024) Laclettada mille euro era statata alla stazione di Gallarate, il furto denunciato alla polizia di Stato: grazie al Gps la due ruote è stata localizzata a Busto Arsizio. In commissariato a Busto in quel momento si trovava un trentatreenne con precedenti penali, residente proprio nella via dove risultava lacletta. Gli agenti riaccompagnando a casa l’uomo gli hanno chiesto se fosse a conoscenza del furto, il pregiudicato ha negato di avere a che fare con la vicenda. Un controllo per verificare che in casa non ci fossero estranei nel rispetto delle misure restrittive gli è stato fatale: c’erano due estranei al nucleo familiare e iltrentunenne che, nella sua camera, aveva proprio laclettata. I due ...